В Новосибирске хозяйка 42 офисов лишилась «Лэнд Ровера» за долги

В Новосибирске приставы арестовали элитный внедорожник женщины за долги по бизнесу и налогам. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области 23 июля.
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