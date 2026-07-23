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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске хозяйка 42 офисов лишилась «Лэнд Ровера» за долги

В Новосибирске хозяйка 42 офисов лишилась «Лэнд Ровера» за долги

В Новосибирске приставы арестовали элитный внедорожник женщины за долги по бизнесу и налогам. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области 23 июля.

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