Индексация пенсий в России затронет почти 8 млн работающих пенсионеров

В России индексация пенсий затронет 7,8 миллиона работающих пенсионеров. Такое заявление сделал глава Минтруда Антон Котяков в беседе с журналистами на площадке Петербургского международного экономического форума.
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