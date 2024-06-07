Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 615 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Котов
    Офигеть! Не стоял что ли?Актер Алексей Чад...
  • Пенсионер
    То, что я хочу сказать об этой даме с пониженным интеллектом, печатать нельзя. Но любой человек, знающий русский язык...«Мне есть, что ск...
  • Сергей Иванов
    Так ведь супруга Макрона это же мужик, переделанный в бабу, то есть пидор. А с пидорами здороваться не принято.Забыла о приличии...

Индексация пенсий в России затронет почти 8 млн работающих пенсионеров

Индексация пенсий в России затронет почти 8 млн работающих пенсионеров

В России индексация пенсий затронет 7,8 миллиона работающих пенсионеров. Такое заявление сделал глава Минтруда Антон Котяков в беседе с журналистами на площадке Петербургского международного экономического форума.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх