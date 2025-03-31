ГТЛК получила 2,6 млрд рублей из ФНБ на строительство водных судов

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) получило 2,6 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России.
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