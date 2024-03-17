16 марта 2024 года, в преддверии Великого поста, по благословению Преосвященнейшего Серафима, епископа Бобруйского и Быховского, в Бобруйскую епархию прибудет икона Божией Матери ´Скорбящая о младенцах, во чреве убиенных´.