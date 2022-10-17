От россиян решили добиться большей производительности труда

Минэкономразвития собралось расширить нацпроект по производительности труда на медицину Министерство экономического развития России собирается расширить национальный проект по повышению Минэкономразвития собралось расширить нацпроект по производительности труда на медицину Министерство экономического развития России собирается расширить национальный проект по повышению производительности труда, чтобы распространить его на здравоохранение, туризм, санаторно-курортный отдых и сферу жилищно-коммунального хозяйства.