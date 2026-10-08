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Новости Брянска

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Климовский суд обязал выплатить компенсацию сыну погибшего военнослужащего

Климовский суд обязал выплатить компенсацию сыну погибшего военнослужащего

Суд установил, что регион заключения контракта не влияет на право ребёнка погибшего военнослужащего на единовременную выплату.

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