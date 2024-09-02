Путин: Россия и Монголия обсуждают льготные поставки топлива

Россия всегда откликается на просьбы монгольских друзей. Москва идет навстречу Улан-Батору, обеспечивая по льготным ценам его возрастающие потребности в топливе и ГСМ, сообщил президент России Владимир Путин.
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