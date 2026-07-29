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Снукер. Shanghai Masters. 1/4 финала. Мерфи сыграет с У Ицзэ, Трамп против Хиггинса, другие матчи

30 июля на турнире Shanghai Masters пройдут матчи 1/4 финала.  Снукер Shanghai Masters Шанхай, Китай 1/4 финала 30 июля, четверг Чжао Синьтун (Китай) –  Нил Робертсон (Австралия) – 09.

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