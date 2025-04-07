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Матвиенко призывает остановить санкционный круговорот против парламентариев

Матвиенко призывает остановить санкционный круговорот против парламентариев

На юбилейной 150-й Ассамблее Межпарламентского Союза Валентина Матвиенко высказалась против бесконечных санкций против парламентариев.

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