Франция терпит фиаско в Сенегале. На выборах президента побеждает пророссийский кандидат

Информационное агентство Reuters со ссылкой на данные Национальной автономной избирательной комиссии Сенегала сообщило, что кандидат от оппозиции Бассиру Диомайе Фай набрал на состоявшихся накануне в Сенегале президентских выборах 53,7% голосов избирателей.