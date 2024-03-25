Франция терпит фиаско в Сенегале. На выборах президента побеждает пророссийский кандидат

Информационное агентство Reuters со ссылкой на данные Национальной автономной избирательной комиссии Сенегала сообщило, что кандидат от оппозиции Бассиру Диомайе Фай набрал на состоявшихся накануне в Сенегале президентских выборах 53,7% голосов избирателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии