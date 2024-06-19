МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 186 подписчиков

Стрелка Судного дня все ближе к отметке, о которой предупреждал Апостол Петр. Мир ждет что-то похуже Карибского кризиса.

Стрелка Судного дня все ближе к отметке, о которой предупреждал Апостол Петр. Мир ждет что-то похуже Карибского кризиса.

7 июня 1,6K прочитали С августа 1945 года, когда США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, мир живет под дамокловым мечом глобальной ядерной войны, которая может поставить точку в истории человечества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх