Мигранты пришли с битами после трагедии в Крокусе: Беспредел в Московском миграционном центре

Лидия Курзаева

"власть решила установить порядок с мигрантами" .Всех незаконно проживающих эмигрантов в нашей стране и гастарбайтеров, которые живут по своим законам и понятиям, отправлять на их родину, причём срочно. Приглашать рабочих мигрантов, нужно то только по договору на какой-то срок и под ответственность работодателей. Обязательно проверять не было ли у него судимости. Если мигрант нарушил договор, тут же отправлять обратно на его родину. считаю, что диаспор и мафиозных структур у нас не должно быть. А ещё лучше чтобы и мигрантов у нас вообще не было.