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Мигранты пришли с битами после трагедии в Крокусе: Беспредел в Московском миграционном центре

Мигранты пришли с битами после трагедии в Крокусе: Беспредел в Московском миграционном центре

Вчера 5,6K прочитали После трагических событий, произошедших в "Крокус Сити Холле", какое-то время казалось, что ситуация с мигрантами начала меняться.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
&quot;власть решила установить порядок с мигрантами&quot;   .Всех незаконно проживающих эмигрантов в нашей стране и гастарбайтеров, которые живут по своим законам и понятиям, отправлять на их родину, причём срочно.     Приглашать рабочих мигрантов, нужно то только по договору на какой-то срок и под ответственность работодателей. Обязательно проверять не было ли у него судимости.   Если  мигрант нарушил договор, тут же отправлять обратно на его родину.   считаю, что диаспор и мафиозных структур у нас не должно быть.  А ещё лучше чтобы и мигрантов у нас вообще не было.
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13 час.
ек
евгения кузина
Ваши бы слова . да Богу в уши
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3 час.

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