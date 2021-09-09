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Учат не только в школе. Где найти мультфильмы, детское кино и шоу, помогающие в развитии ребёнка

Учат не только в школе. Где найти мультфильмы, детское кино и шоу, помогающие в развитии ребёнка

Как с помощью анимации, фильмов и познавательных программ подготовить ребёнка к учёбе и где смотреть безопасный контент? онлайн-кинотеатр IVI Учимся учиться  Дети смотрят безопасно Подготовка ребенка к дороге знаний – главная задача родителей.

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