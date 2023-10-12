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Экономисты в ожидании: как курс рубля отреагирует на события в мире

Экономисты в ожидании: как курс рубля отреагирует на события в мире

Экономисты в ожидании: как курс рубля отреагирует на события в мире Евгения КомароваВ ближайшие дни валютные рынки могут столкнуться с новым волнением, поскольку обострение ситуации на Ближнем Востоке создает потенциал для резкого изменения курса валют.

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