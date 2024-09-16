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В украинском парламенте пожаловались на плохую подготовку мобилизованных

В украинском парламенте пожаловались на плохую подготовку мобилизованных

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая пожаловалась, что военнослужащие украинских вооруженных сил, которых отправили на покровское направление, "не научились почти ничему" за 45 дней базовой подготовки.

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