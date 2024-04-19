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В Челябинской области зафиксированы первые лесные пожары

В Челябинской области зафиксированы первые лесные пожары

Первые в 2024 году лесные пожары ликвидированы на Южном Урале. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ лесами Челябинской области, 6 возгораний на площади 17 гектаров произошли на территории Красноармейского, Кунашакского и Кыштымского лесничеств.

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