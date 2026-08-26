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Четвёртый вариант

Четвёртый вариант

«Из двух плохих решений следует выбрать третье — такое, чтобы ни один недостаток не пропал». Из протокола Комиссии по ухудшению вариантовС концертом Канье Уэста было два варианта, каждый со своими минусами: провести или не проводить.

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