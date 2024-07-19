Политолог Кашин заявил, что НАТО был интересен Крым

Политолог Василий Кашин проинформировал о том, что Крымский полуостров вызывал интерес у Организации Североатлантического Договора, которая хотела задействовать регион для того, чтобы создать там собственные базы.
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