Сергей Прокофьев: солнечный разряд посреди страданий

В этом году весь мир отмечает юбилей композитора Сергея Прокофьева. Сто тридцать пять лет! А он по-прежнему повсюду: на афишах, в плейлистах и, главное, в головах людей, которые никогда его не знали, родились спустя десятилетия после него и всё равно напевают его музыку.