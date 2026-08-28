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Сергей Прокофьев: солнечный разряд посреди страданий

Сергей Прокофьев: солнечный разряд посреди страданий

В этом году весь мир отмечает юбилей композитора Сергея Прокофьева. Сто тридцать пять лет! А он по-прежнему повсюду: на афишах, в плейлистах и, главное, в головах людей, которые никогда его не знали, родились спустя десятилетия после него и всё равно напевают его музыку.

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