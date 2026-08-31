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Кто из россиян сможет получать две пенсии с 1 сентября, раскрыла эксперт

Кто из россиян сможет получать две пенсии с 1 сентября, раскрыла эксперт

С сентября 2026 года заработают несколько новых изменений в законодательстве. В итоге шесть категорий россиян смогут получать одновременно сразу две пенсии.

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