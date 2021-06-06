«Задвиг, шаверма и сосуля». Ко Дню русского языка аналитики и лингвисты составили список петербургских слов

Ко Дню русского языка аналитики «Яндекса» вместе с лингвистами Института русского языка имени Виноградова изучили слова, которые используют жители только некоторых регионов России.

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