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В Самарской области поезд сбил 67-летнего мужчину

В Самарской области поезд сбил 67-летнего мужчину

Под Самарой поезд сбил местного жителя, когда тот переходил железнодорожные пути. Об этом во вторник, шестого февраля, проинформировало Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (Центральное МСУТ).

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