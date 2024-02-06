В Самарской области поезд сбил 67-летнего мужчину

Под Самарой поезд сбил местного жителя, когда тот переходил железнодорожные пути. Об этом во вторник, шестого февраля, проинформировало Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (Центральное МСУТ).
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