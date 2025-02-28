Силы ССО КНДР в Курской области. Как сообщает южнокорейское информационное агентство со ссылкой на источники в разведке, Северная Корея, по-видимому, направила дополнительные войска для поддержки России.
Силы ССО КНДР в Курской области: Ларчик просто открывался
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
На территории России в Курской области, кто "захочет" оказать нам помощь России, тот и поможет и ни кого это не должно беспокоить. Потом "пойдут дальше" на Донбасс, это тоже уже русские земли. Если западные СМИ начнут "вякать" по этому поводу, "назовём" их бурятами всего и делов то!
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