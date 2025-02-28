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Силы ССО КНДР в Курской области: Ларчик просто открывался

Силы ССО КНДР в Курской области: Ларчик просто открывался

Силы ССО КНДР в Курской области. Как сообщает южнокорейское информационное агентство со ссылкой на источники в разведке, Северная Корея, по-видимому, направила дополнительные войска для поддержки России.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
На территории России в Курской области, кто &quot;захочет&quot; оказать нам помощь России, тот и поможет и ни кого это не должно беспокоить. Потом &quot;пойдут дальше&quot; на Донбасс, это тоже уже русские земли. Если западные СМИ начнут &quot;вякать&quot; по этому поводу, &quot;назовём&quot; их бурятами всего и делов то!
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