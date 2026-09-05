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Аргументы и Факты

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Киев дрожит от трехкратного ответа за Сочи: главная новость СВО 5 сентября

Киев дрожит от трехкратного ответа за Сочи: главная новость СВО 5 сентября

В ночь на 4 сентября киевский режим предпринял попытку удара по гражданской инфраструктуре России. Целями беспилотников стали Сочи и федеральная территория «Сириус».

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