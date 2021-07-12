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Бабарико этапировали в исправительную колонию в Новополоцк

Бабарико этапировали в исправительную колонию в Новополоцк

Бывший председатель правления ОАО «Белгазпромбанк», экс-претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, приговорённый белорусским судом к 14 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, этапирован в Новополоцк Витебской области.

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