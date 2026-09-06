«Луна наша»: Дональд Трамп назвал спутник Земли территорией США

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Луна является территорией Соединенных Штатов. Соответствующая запись появилась на его странице в соцсети Truth Social.
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