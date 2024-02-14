Смертельное оружие евреев: чем воюет Израиль

ВП

Виктор Полуэктов

Поскольку Израиль креатура и сателлит США, более чем зависимый, то в сегодняшней ситуации он как государство и страна действует жёстко не в своей логике и политической воле. То есть почти марионетка прямого врага России. И его фигура на шахматной доске политики. То есть точно не союзник и даже как партнёр предельно ненадёжен. Так что инструменты недругов следует знать и учитывать. Поскольку против нас они могут быть использованы. В любое время. Путин это понимает. Большинство граждан РФ - нет.