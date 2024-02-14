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  • Виктор Полуэктов
    Поскольку Израиль креатура и сателлит США, более чем зависимый, то в сегодняшней ситуации он как государство и страна...Смертельное оружи...

Смертельное оружие евреев: чем воюет Израиль

Смертельное оружие евреев: чем воюет Израиль

Накал страстей на Ближнем Востоке не собирается спадать и военные эксперты все чаще упоминают в своих отчетах Израиль — мощь этого маленького, но очень гордого государства остается силой, с которой обязан считаться весь мир.

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
Поскольку Израиль креатура и сателлит США, более чем зависимый, то в сегодняшней ситуации он как государство и страна действует жёстко не в своей логике и политической воле. То есть почти марионетка прямого врага России. И его фигура на шахматной доске политики. То есть точно не союзник и даже как партнёр предельно ненадёжен. Так что инструменты недругов следует знать и учитывать. Поскольку против нас они могут быть использованы. В любое время. Путин это понимает. Большинство граждан РФ  -  нет.
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18 час.
Михаил
При желании обнулить этот технологичный клочок земли не составит никакого сверх усилия - было бы желание и политическая воля.
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11 час.

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