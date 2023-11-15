Лидер хуситов пригрозил атаковать израильские корабли в Красном море

Лидер правящей на севере Йемена группировки «Ансар Алла» (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси во вторник пригрозил атаковать израильские корабли в Красном море, чтобы поддержать палестинские группировки в секторе Газа.
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