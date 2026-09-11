Воронеж за 48 часов: личный маршрут по преобразившемуся городу

Города умеют меняться, но иногда перемены настолько глубоки, что прежние воспоминания перестают совпадать с реальностью.
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