Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Украины Родион Мирошник, сообщил в своем Telegram-канале о том, что атаки жилых домов в Белгороде спровоцированы западными спонсорами киевского режима.
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