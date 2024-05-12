РИАП "АПРАЛ" МТ
Все новостиКолонка редактораПолитикаВ МиреЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАП "АПРАЛ" МТ

973 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ruslava Митькина
    Где обещанные жесткие ответки  поставщикам снарядов? Сколько еще должно погибнуть мирных жителей?Посол Мирошник: У...
  • Eduard
    А вам и понимать не надо,жуйте лягушек!Эксперт Набли: Фр...
  • Sobering
    Развалятся США, развалится и экономика Китая. Не коммунистов рук дело - китайская экономика, а глобалистов, которые з...Депутат Глазкова ...

Посол Мирошник: Удар ВСУ по Белгороду, инспирирован западными спецслужбами

Посол Мирошник: Удар ВСУ по Белгороду, инспирирован западными спецслужбами

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Украины Родион Мирошник, сообщил в своем  Telegram-канале о том, что атаки жилых домов в Белгороде спровоцированы западными спонсорами киевского режима.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ruslava Митькина
Где обещанные жесткие ответки  поставщикам снарядов? Сколько еще должно погибнуть мирных жителей?
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх