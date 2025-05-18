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Глава Nvidia вскользь анонсировал новый чип для Китая

Глава Nvidia вскользь анонсировал новый чип для Китая

Nvidia исследует возможность выхода на китайский рынок после введения США ограничений на чип Hopper H20 — единственное устройство из модельного ряда компании, который ранее можно было легально продавать в КНР.

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