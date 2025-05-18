Глава Nvidia вскользь анонсировал новый чип для Китая

Nvidia исследует возможность выхода на китайский рынок после введения США ограничений на чип Hopper H20 — единственное устройство из модельного ряда компании, который ранее можно было легально продавать в КНР.
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