«Поможем вам добить Украину, а вы нас прикроете в войне с Тайванем». Почему Китай стал стремительно сближаться с Россией?

Андрей Павлов

"...позволяют Пекину отказаться от дорогостоящей модернизации своей сухопутной армии. Зачем, когда тут Россия - надежный тыл, поэтому можно направить свободные средства на строительство флота." Правильно, построят мощнейший флот, не торопясь (зачем торопиться, есть же надежный тыл) модернизируют армию (в 10 раз больше нашей), ну а потом и с Россией можно будет с позиции силы поговорить. Но тут уж ничего не поделаешь, уж очень их много, и слишком протяженная совместная граница.