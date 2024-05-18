«Поможем вам добить Украину, а вы нас прикроете в войне с Тайванем». Почему Китай стал стремительно сближаться с Россией?

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;...позволяют Пекину отказаться от дорогостоящей модернизации своей сухопутной армии. Зачем, когда тут Россия - надежный тыл, поэтому можно направить свободные средства на строительство флота.&quot; Правильно, построят мощнейший флот, не торопясь (зачем торопиться, есть же надежный тыл) модернизируют армию (в 10 раз больше нашей), ну а потом и с Россией можно будет с позиции силы поговорить. Но тут уж ничего не поделаешь, уж очень их много, и слишком протяженная совместная граница.
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