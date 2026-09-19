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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уайт – о Гане: «Он еще не чемпион, ему нужно провести бой. Скоро подерется»

Дана Уайт прокомментировал статус Сирила Гана после отказа Тома Аспиналла от пояса. «Ган уже чемпион UFC в тяжелом весе? Нет.

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