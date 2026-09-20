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Полный список участников шоу «Звезды в Африке. Суперсезон»: фото, описание

Полный список участников шоу «Звезды в Африке. Суперсезон»: фото, описание

ТНТ представляет новое реалити-шоу. Проект стартует в начале октября. Он соберет знаменитостей, которые с завидным постоянством переходят из одного шоу в другое.

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