Global Refinery Crunch Pushes Diesel Prices to New Records

U.S. diesel prices broke another record last week, topping $6.50 per gallon. In Europe, fuel prices are soaring, and shortages are looming over already struggling economies.
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