В МВД рассказали о причинах задержания замглавы Минэнерго

Заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников подозревается в том, что он вместе с еще тремя фигурантами дела о мошенничестве договорился о ликвидации убыточных угольных шахт, но работы не были выполнены.
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