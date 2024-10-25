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В МВД рассказали о причинах задержания замглавы Минэнерго

В МВД рассказали о причинах задержания замглавы Минэнерго

Заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников подозревается в том, что он вместе с еще тремя фигурантами дела о мошенничестве договорился о ликвидации убыточных угольных шахт, но работы не были выполнены.

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