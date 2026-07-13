В Иркутске бывший глава ветслужбы Забайкалья за полгода выписал штрафов на 638 тысяч

Руководитель ветеринарной службы Иркутской области Андрей Лим рассказал: за первые полгода 2026 года инспекторы рассмотрели 266 обращений от граждан и наложили штрафов на нерадивых владельцев животных на общую сумму 638 тысяч рублей, пишет КП-Иркутск.