У Mitsubishi Outlander и Pajero появился новый брат: свежие изображения Mitsubishi DST

Во время Филиппинского международного автосалона, проходившего с 25 по 27 октября, был представлен новый 7-местный концепт внедорожника Mitsubishi DST, о чем мы уже сообщали, а теперь появились новые изображения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии