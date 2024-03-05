Как бизнес использует Telegram?

В последнем обновлении мессенджера появились функции для бизнес-аккаунтов. Сейчас они доступны только в платной подписке Telegram PremiumНовый раздел в премиальной подписке мессенджера Telegram называется «Telegram для бизнеса».
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