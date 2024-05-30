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Закон, порядок, государство

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В Краснодарском крае участковые уполномоченные полиции выявили нарушения миграционного законодательства

В Краснодарском крае участковые уполномоченные полиции выявили нарушения миграционного законодательства

Участковые уполномоченные полиции при проведении проверок, направленных на пресечение нарушений миграционного законодательства в Хостинском районе города-курорта Сочи уличили 43-летнюю местную жительницу в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

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