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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Крымский город поделят на участки, за которыми закрепят контролёра

Крымский город поделят на участки, за которыми закрепят контролёра

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк вместе с главой администрации Евпатории обошли ряд общественных и дворовых территорий – курортную зону, скверы, центральные улицы, спальный район.

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