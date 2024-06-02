Крымский город поделят на участки, за которыми закрепят контролёра

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк вместе с главой администрации Евпатории обошли ряд общественных и дворовых территорий – курортную зону, скверы, центральные улицы, спальный район.
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