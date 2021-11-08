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В Забайкалье свыше 7 тысяч военнослужащих ВВО и членов их семей прошли ревакцинацию от COVID-19

В Забайкалье свыше 7 тысяч военнослужащих ВВО и членов их семей прошли ревакцинацию от COVID-19

Мероприятие проводится в филиалах военного клинического госпиталя ВВО, в городе Борзя и поселке Горный, для офицеров и военнослужащих по контракту и по призыву.

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