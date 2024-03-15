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  • Эльдар Алиев
    Лучше улицы Москвы от снега убивали а то не чищено а пыль в глаза пускают🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️жилищник 🤬Влажную уборку по...

Система ДЭГ в Москве работает штатно в режиме электронной очереди во избежание сбоев

Система ДЭГ в Москве работает штатно в режиме электронной очереди во избежание сбоев

Москвичи смогут проголосовать, имея постоянную регистрацию в столице Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты Москвы и заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве сообщил сегодня, что электронное голосование функционирует без сбоев, система электронной очереди была предварительно подготовлена.

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