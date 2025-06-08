Путин поручил перевести госуслуги и финсервисы в новый отечественный мессенджер Max

Президент России Владимир Путин распорядился интегрировать государственные и финансовые услуги в платформу отечественного мессенджера Max, которого вообще-то еще толком и нет на рынке, но который активно создается и внедряется в настоящее время командой VK.
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