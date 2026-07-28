Handelsblatt сообщил: Надин Кесслер возглавит спорт в ФРГ

Надин Кесслер, бывшая футболистка сборной Германии, может возглавить Министерство спорта ФРГ. Перестановки в кабинете инициированы канцлером Фридрихом Мерцем после скандалов, однако вызвали критику внутри партии ХДС.
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