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ОКНО В НОВЫЙ МИР (СОЮЗ ДВУХ ЛЮБЯЩИХ СЕРДЕЦ)

ОКНО В НОВЫЙ МИР (СОЮЗ ДВУХ ЛЮБЯЩИХ СЕРДЕЦ)

2 июля 2022      Отец Абсолют   Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хотел бы затронуть еще один аспект жизни человека в четвертом измерении.

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