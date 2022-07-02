ОКНО В НОВЫЙ МИР (СОЮЗ ДВУХ ЛЮБЯЩИХ СЕРДЕЦ)

2 июля 2022 Отец Абсолют Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хотел бы затронуть еще один аспект жизни человека в четвертом измерении.
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