СМИ2

269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Ершова
    Сменила бы пол, что ли, эта Бузова. Очень интересно посмотреть.Число подписчиков точно увеличилось бы.Бузова сделала не...
  • Leliya N
    Мерзкий старикашкаВ недрах Запорожс...
  • Ольга Ершова
    Вот же уроды! А просто вывезти в другое место моржиху нельзя было? То жирафа прилюдно режут, то дельфинов... Нация са...Норвежские власти...

Oh those Russians: если так пойдет, Москву скоро обвинят в исчезновении пива из английских пабов

Oh those Russians: если так пойдет, Москву скоро обвинят в исчезновении пива из английских пабов

Энергетический кризис, неожиданно для многих поразивший Европу в результате введения антироссийских санкций, готов больно ударить по одной из священных традиций английских мужчин – в конце рабочего дня пропустить пинту хмельного пенного напитка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх