Oh those Russians: если так пойдет, Москву скоро обвинят в исчезновении пива из английских пабов

Энергетический кризис, неожиданно для многих поразивший Европу в результате введения антироссийских санкций, готов больно ударить по одной из священных традиций английских мужчин – в конце рабочего дня пропустить пинту хмельного пенного напитка.
Энергетический кризис, неожиданно для многих поразивший Европу в результате введения антироссийских санкций, готов больно ударить по одной из священных традиций английских мужчин – в конце рабочего дня пропустить пинту хмельного пенного напитка.
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