Американцы пришли в ярость после заявления Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе

Владимир

Зеленский - дурачок... На него уже ни кто не обращает внимание. И даже смотрят на него с сочувствием - типа, неужели такие дураки бывают...Ни когда украина не будет одной из них. Они торжествуют, провернули такую гениальную оферу - уничтожение православных. Русские украинцы и русские убивают друг друга... Кассетные боеприпасы - Ебайдену захотелось побольше православной крови, он понимает, что и Россия тоже будет применять такие же боеприпасы. Дебил ты Зеленский - развели как Лоха...