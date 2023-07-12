Царьград

5 768 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вага карлито
    Беда в том что  мы мусолим это пресловутое должны должны! А вопрос кто должен конкретно висит в воздухе! Кто принимае..."Напейтесь воды и...
  • Сибиряк
    Идиот только может о таком задуматься. Умный командующий всегда держит резерв на непредвиденные обстоятельства. Прост...Как "музыканты" в...
  • Сибиряк
    Да и хрен на этих хохлов. Значит суждено им исчезнуть с лица землиМирная западня дл...

Американцы пришли в ярость после заявления Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе

Американцы пришли в ярость после заявления Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе

Президент Украины позволил себе нелестные высказывания по поводу членства Украины в североатлантическом альянсе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир
Зеленский - дурачок... На него уже ни кто не обращает внимание. И даже смотрят на него с сочувствием - типа, неужели такие дураки бывают...Ни когда украина не будет одной из них. Они торжествуют, провернули такую гениальную оферу - уничтожение православных. Русские украинцы  и русские убивают друг друга...  Кассетные боеприпасы - Ебайдену захотелось побольше православной  крови, он понимает, что и Россия тоже будет применять такие же боеприпасы.  Дебил ты Зеленский - развели как Лоха...
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх