Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Россия разносит Киев крылатыми ракетами, паника в украинских СМИ

Россия разносит Киев крылатыми ракетами, паника в украинских СМИ

БлокнотРУ В ночь на 6 апреля 2025 года ВС РФ подвергли массированным ударам объекты стратегического назначения киевского режима.

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Комментарии
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sa
svet alex
Неужели наши ведомства не понимают, что соглашаемся мы или не соглашаемся, идем на компромиссы, худшие для нас, или не идем, хотим с ними дружить или не хотим, нас все равно хотят съесть и съесть по полной! Так чего же нам задумываться? Тянуть время , чтобы вести боевые действия, это хорошо! Но и уничтожать их за это время нужно основательно, до конца, чтобы они перестали мечтать о каком-то перемирии и о  привлечении войск Нато на наши территории! Где наши орешники!
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2 час.
Владимир Алтайцев
Россия продолжает соблюдать договоренности со своей стороны, но имеет право отказаться от них из-за «недоговороспособности киевского режима».Россия  уже  обязана  от этих навязанных  ей  условий  отказаться  и  долбить, долбить, долбить  Украину.Ведь нам, гражданам  РФ, ясно, что Запад  НИКОГДА  не выполнял  своих обещаний.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Ты  из какой  помойки, крыса  бандеровская, пищишь?
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1 час.
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