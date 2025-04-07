Россия разносит Киев крылатыми ракетами, паника в украинских СМИ

sa

svet alex

Неужели наши ведомства не понимают, что соглашаемся мы или не соглашаемся, идем на компромиссы, худшие для нас, или не идем, хотим с ними дружить или не хотим, нас все равно хотят съесть и съесть по полной! Так чего же нам задумываться? Тянуть время , чтобы вести боевые действия, это хорошо! Но и уничтожать их за это время нужно основательно, до конца, чтобы они перестали мечтать о каком-то перемирии и о привлечении войск Нато на наши территории! Где наши орешники!