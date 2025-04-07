БлокнотРУ В ночь на 6 апреля 2025 года ВС РФ подвергли массированным ударам объекты стратегического назначения киевского режима.
Россия разносит Киев крылатыми ракетами, паника в украинских СМИ
Комментарии
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sa
svet alex
Неужели наши ведомства не понимают, что соглашаемся мы или не соглашаемся, идем на компромиссы, худшие для нас, или не идем, хотим с ними дружить или не хотим, нас все равно хотят съесть и съесть по полной! Так чего же нам задумываться? Тянуть время , чтобы вести боевые действия, это хорошо! Но и уничтожать их за это время нужно основательно, до конца, чтобы они перестали мечтать о каком-то перемирии и о привлечении войск Нато на наши территории! Где наши орешники!
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2 час.
Владимир Алтайцев
Россия продолжает соблюдать договоренности со своей стороны, но имеет право отказаться от них из-за «недоговороспособности киевского режима».Россия уже обязана от этих навязанных ей условий отказаться и долбить, долбить, долбить Украину.Ведь нам, гражданам РФ, ясно, что Запад НИКОГДА не выполнял своих обещаний.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Ты из какой помойки, крыса бандеровская, пищишь?
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1 час.
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