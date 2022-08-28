Джеффри Дин Морган переберется к «Пацанам»

Джеффри Дин Морган получил секретную роль в четвертом сезоне «Пацанов», уверяет THR. Появление исполнителя роли Нигана из «Ходячих мертвецов» в другом популярном телевизионном комиксе ознаменует воссоединение актера с шоураннером Эриком Крипке.
Джеффри Дин Морган получил секретную роль в четвертом сезоне «Пацанов», уверяет THR. Появление исполнителя роли Нигана из «Ходячих мертвецов» в другом популярном телевизионном комиксе ознаменует воссоединение актера с шоураннером Эриком Крипке.
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