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Джеффри Дин Морган переберется к «Пацанам»

Джеффри Дин Морган переберется к «Пацанам»

Джеффри Дин Морган получил секретную роль в четвертом сезоне «Пацанов», уверяет THR. Появление исполнителя роли Нигана из «Ходячих мертвецов» в другом популярном телевизионном комиксе ознаменует воссоединение актера с шоураннером Эриком Крипке.

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